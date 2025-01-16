За його словами, адміністрація працює над пошуком прийнятної дати.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями. Це випливає з його заяви, пише видання iRozhlas.

"Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися в найближчі кілька днів", - відповів він на запитання журналіста з цього приводу під час свого візиту до східної Словаччини. За його словами, адміністрація працює над пошуком прийнятної дати.

Зазначається, що після рішення України не продовжувати транзит російського газу через свою територію після закінчення відповідного контракту з російською стороною, Фіцо різко розкритикував, зокрема, Зеленського і, наприклад, звинуватив його в саботажі.

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Він заявив, що через рішення Києва Словаччина втратить близько півмільярда євро доходів від плати за транспортування газу. Фіцо також пригрозив Україні заходами у відповідь, включно з припиненням постачання електроенергії. Президент України, зі свого боку, звинуватив Фіцо у відкритті другого енергетичного фронту проти України за вказівкою президента Росії Володимира Путіна.

У минулому Словаччина залежала від поставок російського газу. Останніми днями найбільший словацький постачальник газу SPP заявив, що готується припинити транспортування сировини через Україну і гарантує постачання газу протягом усього цього року. Однак, на думку SPP, купівля газу з інших джерел буде дорожчою, здебільшого через плату за його транспортування до Словаччини.

Можливість зустрічі Фіцо і Зеленського

Фіцо раніше запропонував провести зустріч із питання відновлення транзиту газу через Україну в Словаччині, Зеленський тоді запросив Фіцо приїхати до Києва в п'ятницю. Віце-спікер словацького парламенту Тібор Гашпар сказав, що Фіцо не поїде до Києва на зустріч із Зеленським.

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