Словаччина хоче бути добрим сусідом, зазначив він.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який говорив, що Україна не готова до членства в Європейському Союзі, сказав, що тепер Братислава підтримує євроінтеграцію країни.

На спільній прес-конференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем він зазначив, що Словаччина хоче бути добрим та дружнім сусідом, а вступ до ЄС для України - гарантія для перспектив та мирного розвитку.

"Це не спекуляція. Це є абсолютна, повна підтримка... Ми не є країною, яка буде вам створювати перешкоди на вашому шляху. А навпаки, ми хочемо допомогти, надати вам свій досвід. Словаччина бажає Україні швидко стати членом Європейського Союзу... Ми тримаємо кулаки за вас", - сказав Фіцо.

Позиція Словаччини щодо України: що відомо

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Словаччині казали, що Україні "страшенно далеко" до членства у Євросоюзі, оскільки на її території йде війна.

Згодом представники угорських та словацьких громад Закарпаття офіційно звернулися до Фіцо та угорського прем'єра Віктора Орбана із закликом підтримати початок переговорів про членство України в ЄС.

Вже за кілька днів прем'єр сказав, що Братислава не блокуватиме процес, хоч вона й все одно вважає, що країна не готова до членства.

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