Голова словацького уряду зазначив, що Братислава підтримає початок переговорів, але це політичне рішення, яке не відповідає реальності.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Братислава не блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС, пише Dennik N.

"Ми не будемо перешкоджати рішенню Європейського Союзу розпочати переговори з Україною, – заначив голова словацького уряду перед депутатами Європарламенту.

Однак він додав, що вважає Україну не готовою до початку переговорів щодо вступу в до Євросоюзу.

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"Це політичне рішення, воно не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до початку переговорів", – вказав політик.

Водночас, за словами прем’єра Угорщини Віктора Орбана, прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу не в інтересах ні Угорщини, ні самого ЄС.

Євроінтеграція України

Очікується, що 14-15 грудня саміт ЄС ухвалить рішення щодо низки питань, пов'язаних з Україною, включаючи початок переговорів про вступ та подальшу допомогу.

Раніше УНІАН писав, що прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини, відомі своїми проросійськими поглядами, заблокували виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги від ЄС.

Водночас канцлер Австрії виступив проти швидкого вступу України в ЄС. За словами Карла Негаммера, для Києва не повинно бути преференцій у цьому питанні, особливо на тлі євроінтеграційних прагнень Боснії та Герцеговини.

А прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що сподівається на початок переговорів про розширення Євросоюзу з Україною до закінчення шестимісячного головування Іспанії в Раді ЄС 31 грудня.

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