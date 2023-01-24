Голова МЗС Фінляндії висловив сподівання, що Туреччина змінить свою позицію після президентських виборів 14 травня цього року.

Фінляндія готова вступити до НАТО без Швеції, тому що Туреччина продовжує конфліктувати зі Стокгольмом.

Як повідомляє Bloomberg, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто припустив, що Гельсінкі доведеться задуматися про завершення процесу вступу окремо, оскільки ратифікація вступу Швеції гальмується Анкарою.

"Найкращий варіант з точки зору безпеки - це вступ і Швеції, і Фінляндії до Альянсу. Проте займати позицію з цього питання (вступ Фінляндії окремо від Швеції - УНІАН) ще рано", - сказав Хаавісто.

Відео дня

Хаавісто визнав, що антитурецькі акції протесту у Швеції завадять сторонам дійти згоди.

"Ці протестувальники граються із безпекою Фінляндії та Швеції", - додав Хаавісто.

Голова МЗС Фінляндії висловив сподівання, що Туреччина змінить свою позицію після президентських виборів 14 травня цього року. В той же день у Туреччині відбудуться парламентські перегони.

Анкара блокує бажання Стокгольма вступити до НАТО

У травні 2022 року на тлі російської агресії Швеція разом з Фінляндією подали офіційну заявку на вступ до НАТО.

Вже 28 з 30 членів НАТО ратифікували вступ обох країн до Альянсу. Лише Туреччина та Угорщина гальмують цей процес. У Будапешта особливих вимог немає, а ось Анкара тисне на Швецію з вимогою "видати терористів".

23 січня Ердоган розкритикував мітинги шведських активістів, які спалили Коран біля посольства Туреччини в Стокгольмі.

Вас також можуть зацікавити новини: