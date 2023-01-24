Сполучені Штати Америки переконані, що Швеція і Фінляндія готові до членства в НАТО.
Про це заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, пише Reuters. Його заява прозвучала після слів президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про те, що Швеції не варто чекати підтримки від Туреччини в питанні вступу до Північноатлантичного альянсу.
"Наша оцінка полягає в тому, що Фінляндія і Швеція готові приєднатися до Альянсу. Одна з причин, чому Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО, це те, що вони розвинені демократії", - сказав Прайс.
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
Як відомо, в травні минулого року Фінляндія і Швеція почали процес подачі заявки на вступ до НАТО.
Ратифікаційні документи вже підписав президент США Джо Байден і 28 країн Альянсу. Все ще очікуються рішення Угорщини та Туреччини.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що схвалить вступ Швеції в НАТО тільки після того, як до Туреччини екстрадують 130 членів Робочої партії Курдистану.
А 21 січня біля будівлі турецького посольства в Стокгольмі ультраправий політик Расмус Палудан публічно спалив Коран. Це викликало невдоволення в Туреччині, після чого турецький президент заявив, що Швеції не варто більше чекати від нього підтримки.