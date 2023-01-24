У Держдепі переконані, що країна готова стати членом Альянсу.

Сполучені Штати Америки переконані, що Швеція і Фінляндія готові до членства в НАТО.

Про це заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, пише Reuters. Його заява прозвучала після слів президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про те, що Швеції не варто чекати підтримки від Туреччини в питанні вступу до Північноатлантичного альянсу.

"Наша оцінка полягає в тому, що Фінляндія і Швеція готові приєднатися до Альянсу. Одна з причин, чому Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО, це те, що вони розвинені демократії", - сказав Прайс.

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Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Як відомо, в травні минулого року Фінляндія і Швеція почали процес подачі заявки на вступ до НАТО.

Ратифікаційні документи вже підписав президент США Джо Байден і 28 країн Альянсу. Все ще очікуються рішення Угорщини та Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що схвалить вступ Швеції в НАТО тільки після того, як до Туреччини екстрадують 130 членів Робочої партії Курдистану.

А 21 січня біля будівлі турецького посольства в Стокгольмі ультраправий політик Расмус Палудан публічно спалив Коран. Це викликало невдоволення в Туреччині, після чого турецький президент заявив, що Швеції не варто більше чекати від нього підтримки.

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