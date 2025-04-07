Франція офіційно визнала підтримку України своїм пріоритетом.

Франція офіційно визнала підтримку України пріоритетом у міжнародному партнерстві. Про це йдеться в рішенні Ради з міжнародних партнерств при президентові Франції.

"Геополітичний контекст, позначений відновленням війни поблизу наших кордонів і посиленням міжнародних відносин, підкреслює важливість міцних міжнародних партнерств, які відповідають нашим цінностям та інтересам і сприяють стабільності цього світу", - ідеться в заяві.

Також підкреслюється, що на тлі віддалення основних партнерів Франція разом зі своїми європейськими союзниками продовжить "зберігати сильний голос на міжнародній арені".

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"Наш порядок денний - це суверенітет нашої країни і наших партнерів", - наголошується в заяві.

Також вказується, що Франція приділятиме особливу увагу країнам, які постраждали від криз і конфліктів, зокрема через свою гуманітарну та відновлювальну діяльність, а також підтримку макрофінансової стабілізації.

"З огляду на величезну підтримку, якої вона потребує, і пряму загрозу, що нависла над Європою, Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом", - йдеться в рішенні уряду країни.

Франція і війна в Україні

Раніше ЗМІ писали, що президент Франції Еммануель Макрон може стати головним європейським лідером у процесі переговорів із Володимиром Путіним щодо миру в Україні.

Зазначається, що деякі країни з "коаліції охочих" наполягають на тому, щоб Макрон очолив процес взаємодії з Росією в рамках зусиль з підтримки Києва, і джерело в Єлисейському палаці повідомило, що Макрон може взяти на себе цю роль, "коли прийде час".

Також раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що одним із перших до контингенту іноземних військ, який планується розгорнути в Україні в разі припинення війни, увійдуть військові з Франції.

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