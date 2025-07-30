Цей візит - рідкісна подія, враховуючи, що багатьом російським чиновникам заборонено в'їзд до США через війну РФ в Україні.

Глава російського космічного агентства ("Роскосмос") Дмитро Баканов вирушив із візитом до США, щоб обговорити майбутнє Міжнародної космічної станції та її виведення з орбіти. Як пише Bloomberg, посилаючись на заяву "Роскосмосу", це буде перша з 2018 року зустріч керівників російських і американських космічних програм.

Зазначається, що Баканов відвідає Космічний центр імені Джонсона в Техасі та Космічний центр імені Кеннеді у Флориді, а також обговорить майбутнє Міжнародної космічної станції та її виведення з орбіти з виконувачем обов'язків директора НАСА Шоном Даффі. Баканов також планує відвідати об'єкти компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска і зустрітися з керівництвом космічної програми Boeing.

За даними Роскосмосу, Баканов зустрінеться з Даффі в четвер, у той самий день, коли планують запустити місію NASA Crew-11 з російським, американським і японським астронавтами до МКС. Баканов зустрінеться з екіпажем і візьме участь у заходах перед стартом.

Відео дня

Видання нагадує, що НАСА продовжує співпрацювати з Росією щодо роботи на МКС, незважаючи на те, що Вашингтон ввів масштабні санкції проти Москви у зв'язку з повномасштабним вторгненням президента Путіна в Україну. Візит Баканова - рідкісний випадок, враховуючи, що багатьом російським чиновникам заборонено в'їзд до США через війну.

Представник NASA підтвердив Bloomberg, що керівництво Роскосмосу запрошене в Космічний центр Кеннеді на запуск Crew-11, і очікується, що група зустрінеться з Даффі в приватному порядку під час заходу.

За даними Роскосмосу, глава російського космічного агентства також відвідає виробничий комплекс Boeing, де виробляють багаторазові кораблі CST-100 Starliner.

МКС - новини

Раніше представники NASA під час відкритого засідання Консультативної групи з безпеки в аерокосмічній сфері заявили про критичну загрозу для Міжнародної космічної станції. Вони попередили, що МКС може зійти з орбіти.

Також раніше глава SpaceX Ілон Маск закликав якомога швидше знищити МКС. Він вважає, що Сполученим Штатам краще зосередитися на підготовці до польоту на Марс.

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