Представники NASA попередили, що МКС може зійти з орбіти.

Представники NASA під час відкритого засідання Консультативної групи з безпеки в аерокосмічній сфері (ASAP) 17 квітня заявили, що вони "глибоко стурбовані" зниженням безпеки Міжнародної космічної станції.

Як зазначає InterestingEngineering, у NASA попереджають, що тріщини і витік повітря на борту космічної станції вже давно викликають занепокоєння. Вони закликали збільшити фінансування, щоб полегшити завершення роботи МКС і запобігти незапланованому сходженню МКС з орбіти.

"МКС вступила в найризикованіший період свого існування", - сказав Річ Вільямс, член комісії, додавши, що існують "зростаючі ризики" для орбітальної станції.

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Раніше НАСА планувало звести МКС з орбіти до 2030 року. Космічне агентство уклало контракт зі SpaceX на розробку US Deorbit Vehicle (USDV) для безпечного виведення МКС з орбіти протягом цього періоду часу.

Однак генеральний директор SpaceX Ілон Маск нещодавно рекомендував НАСА звести станцію з орбіти раніше, заявивши, що станція "виконала своє призначення".

До найбільших побоювань належать витоки у вестибюлі модуля "Зірка" станції. Група з безпеки також попередила про загрозу аварійного сходження станції з орбіти до того, як буде розгорнуто USDV компанії SpaceX. Це може мати катастрофічні наслідки, оскільки космічна станція обрушиться на населені райони.

"Якщо МКС буде зведена з орбіти до доставки USDV, ризик для громадськості від уламків МКС збільшиться на порядки", - попередив Вільямс.

Згідно зі звітом SpaceNews, торік НАСА витратило 993 мільйони доларів на експлуатацію та обслуговування МКС і 1,63 мільярда доларів на транспортування екіпажу і вантажів.

МКС - новини

Нагадаємо, раніше глава SpaceX Ілон Маск закликав якомога швидше знищити МКС. Він вважає, що Сполученим Штатам краще зосередитися на підготовці до польоту на Марс.

Як головний інструмент підкорення Червоної планети мільярдер розглядає космічний корабель Starship, який зараз активно проходить випробування.

Нагадаємо, американські астронавти Бутч Вілмор і Суніта Вільямс виявилися "заручниками" МКС через технічні проблеми космічного корабля Starliner. Вони були змушені провести на станції 9 місяців, замість передбачуваних восьми днів.

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