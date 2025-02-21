Він зазначив, що рішення про це ухвалювати президенту США Дональду Трампу, але він рекомендував би йому зробити це в найближчий час.

NASA повинно звести Міжнародну космічну станцію (МКС) з орбіти "‎якомога швидше"‎, адже США краще зосередитися на підготовці до польоту на Марс.

Про це заявив керівник компанії SpaceX Ілон Маск. "Настав час розпочати підготовку до зведення МКС з орбіти. Вона виконала своє завдання. Сьогодні станція майже не приносить користі. Давайте відправимося на Марс", – написав Маск.

Він пояснив, що станцію можна звести з орбіти через два роки. "Рішення приймає президент, але я рекомендую зробити це якнайшвидше. Я рекомендую через два роки", – зазначив голова SpaceX.

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Нагадаємо, раніше Маск заявив, що астронавти Бутч Вілмор та Суніта Вільямс застрягли на борту МКС "з політичних причин".

Це викликало обурення з боку датського астронавта Андреаса Могенсена. "Яка брехня. І це говорить той, хто скаржиться на брак чесності в мейнстрімних ЗМІ" – написав він в X.

Реакція Маска не змусила себе чекати. Він відповів, що SpaceX могла повернути астронавтів ще кілька місяців тому, додавши, що Могенсен "ідіот".

Космічна сфера – головне

Нещодавно компанія Boeing заявила про рекордні збитки від космічного корабля CST-100 Starliner (саме цей апарат доставив Вілмора та Вільямс на МКС). Експерти вважають, що Boeing, можливо, взагалі відмовиться від CST-100.

У той же час, SpaceX впевнено крокує вперед, створюючи найпотужнішу ракету-носій в історії, яка отримала назву Starship.

Під час нещодавнього випробувального старту стався вибух, однак компанії вдалося повернути на Землю нижню частину ракети-носія. Зараз SpaceX активно готується до нового випробувального польоту Starship.

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