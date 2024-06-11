Лідери сподіваються зафіксувати зобов'язання перед бурхливими виборними циклами.

Лідери країн G7, як очікується, посилять економічний і політичний тиск на Росію, коли зберуться на саміт в Італії наприкінці цього тижня.

Як пише Foreign Policy, глави найбільших держав обговорять виділення Україні нових кредитів із заморожених російських активів. Вони планують засудити зростаючі зв'язки Москви з Північною Кореєю, а також непряму підтримку Китаєм російської військової машини.

Плани майбутнього саміту, про які говорять чинні й колишні чиновники, знайомі з проєктами комюніке G7, просуваються західними лідерами, які перебувають у бойовій готовності і прагнуть закріпити зовнішньополітичні перемоги перед обличчям серйозних перешкод на виборах усередині своїх країн.

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Склад лідерів G7 у 2025 році може кардинально змінитися і стати набагато більш роздробленим залежно від того, як відбудуться вибори у США, Великій Британії, а тепер і у Франції.

"Це останній раз, коли група зустрічається в такій конфігурації з цими лідерами. Я думаю, це абсолютно зрозуміло... Усе це створює відчуття терміновості та серйозності того, що відбувається на саміті G7", - каже колишній радник Міжнародного валютного фонду, а нині старший директор Центру геоекономіки Атлантичної ради Джош Ліпскі.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запросила на зустріч лідерів щонайменше дюжини країн, що не входять до G7, включно з Алжиром, Аргентиною, Бразилією, Індією, Кенією, Мавританією, Саудівською Аравією, ПАР та ОАЕ.

Головним пріоритетом адміністрації Байдена на майбутньому саміті, в якому візьме участь і сам Байден, є завершення роботи над угодою про надання Україні нових кредитів на суму близько 50 мільярдів доларів за рахунок прибутку від російських активів. Ця пропозиція отримала широку теоретичну підтримку, але вона, як і раніше, стикається з цілою низкою складних юридичних і фінансових перешкод.

Очікується також, що країни "Великої сімки" виступлять із заявами, які засуджують поглиблення військових зв'язків Росії з Північною Кореєю, і направлять китайським банкам нове попередження про необхідність припинити допомагати Москві обходити західні санкції.

Досі США уникали обмежувальних заходів щодо великих китайських фінансових установ, але як перший попереджувальний постріл Вашингтон може націлитися на дрібніші китайські банки.

"Нас турбує, що Китай дедалі більше стає фабрикою для російської військової машини... Це можна назвати "арсеналом автократії", якщо врахувати, що військові амбіції Росії загрожують не тільки існуванню України, а й європейській безпеці, НАТО і трансатлантичній безпеці", - заявив заступник радника Білого дому з питань національної безпеки з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.

Прагнення адміністрації Байдена домогтися значних результатів на майбутньому саміті G7 вписується в ширшу стратегію адміністрації з просування свого зовнішньополітичного порядку денного в більш неформальних і спеціальних групах партнерів і союзників, оскільки традиційні багатосторонні інститути, як-от ООН, зайшли в дипломатичний глухий кут.

У той час як адміністрація Байдена сподівається сфокусувати саміт G-7 на мобілізації міжнародної підтримки України, вона також бореться з триваючою кризою на Близькому Сході. Постійна підтримка США Ізраїлю в цій війні, тоді як кількість жертв серед мирного населення в Газі зростає, відкрила Вашингтон для широкої критики і звинувачень у лицемірстві, особливо з боку країн Глобального Півдня.

Російські пропагандисти вхопилися за наратив про подвійні стандарти Заходу щодо жертв серед мирного населення в Україні та в Газі, і багато аналітиків вважають, що конфлікт у Газі допомагає Кремлю донести до Глобального Півдня послання про лицемірство Заходу.

"Війна в Україні змусила нас на Заході усвідомити, що на Глобальному Півдні є над чим працювати, але тоді ми хоча б були на боці глобальної більшості... Тепер, коли йдеться про Ізраїль і Газу, ми просто в меншості... Ми опинилися у набагато складнішому становищі, ніж рік тому, стосовно Глобального Півдня.... і тепер Заходу доводиться мати справу з повною відсутністю довіри", - каже директорка італійського аналітичного центру Istituto Affari Internazionali і колишній спеціальний радник глави зовнішньополітичного відомства ЄС Наталі Точчі.

Надання Україні російських активів

США та їхні партнери з Великої сімки домагаються прогресу в пошуку шляхів виділення Україні необхідної допомоги за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів РФ.

Видання Reuters пише, що нещодавнє рішення ЄС використовувати щорічний прибуток від іммобілізованих активів може потенційно забезпечити мільярди доларів на рік, щоб допомогти Україні протистояти військовому вторгненню Росії.

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