Девід Кемерон закликав посилити санкції проти РФ.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав західних партнерів посилити санкції щодо Росії. Він запропонував вдарити по найболючіших місцях РФ у відповідь на ракетні удари по енергетичній системі України.

"Ми зупинили потік російської нафти, але настав час переконатися, що ми повністю "відключили" і російський газ у Європі. Нам потрібно зробити більше", - заявив британський дипломат на Конференції з відновлення України в Берліні.

Камерон вважає, що Захід має вдарити санкціями по найболючіших місцях Росії.

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"Нам потрібно використовувати заморожені російські активи. Потрібно запитати себе: чого боїться Путін? Він боїться, що ми відмовимося від вуглеводнів. Він боїться, що ми візьмемося за заморожені державні активи Росії. І я сподіваюся, що на саміті G7 цього тижня ми щонайменше домовимося використовувати відсотки від заморожених активів для того, щоб зібрати величезну позику для України. І гроші почнуть надходити задовго до листопадових виборів в Америці", - зазначив Кемерон.

Також він нагадав про російський тіньовий флот, який використовує незастраховані кораблі, небезпечні, зокрема, для екології.

"Я хочу знати, що кожного разу, коли вони заходять у нейтральний порт, їх перевіряють, заарештовують і їм не дозволяють перевозити російську нафту і продавати її по всьому світу. Як я вже сказав, у нас є всі карти: найсильніша економіка, найкращі альянси, досвід, знання, і ми повинні використовувати все це. Британія зіграє свою роль, ми займаємося страхуванням, і це чудово, що Lloyd's Insurance, які присутні тут сьогодні, допомогли зі страхуванням Чорного моря", - сказав Камерон.

Конференція з відновлення України - головні новини

У ніч на 11 червня президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де планував узяти участь у Конференції з відновлення України, провести переговори з канцлером Олафом Шольцом, президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і президентом Бундестагу Бербель Бас. Крім того, заплановано візит на військову базу, де навчають українських військових.

При цьому глава Єврокомісії Урсула фон де Ляєн оголосила про виділення Україні 1,9 мільярда євро фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility. Також, за її словами, ще 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів будуть доступні для допомоги Україні в липні.

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