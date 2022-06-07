У Міноборони країни зазначили, що мова йде як мінімум про двомісячну затримку.

Греція затримає відправку Україні радянських БМП-1 мінімум на два місяці, оскільки Німеччина затримує відправку в Грецію БМП Marder.

Про це пише Bild з посиланням на високопоставленого чиновника Міноборони Греції.

Чиновник сказав, що може пройти не менше двох місяців, перш ніж перший танк з Німеччини опиниться на грецьких островах, де зараз знаходяться БМП-1.

Він навів приклад, що Афіни все ще чекають запрошення свого спецкомітету до Німеччини для перевірки танків Marder. Комітет складається з п'яти-шести військових експертів, які перевірять стан танків і визначать, які з них брати.

Високопоставлений чиновник Міноборони задався питанням: "Коли Україна повинна отримати бронемашини в результаті цього кругового обміну? Коли закінчиться війна?"

Як зазначає видання, перед цим колишній міністр оборони Греції критикував ідею обміну танками, запропоновану Берліном: "Це цирк. Знущання і над Україною і над Грецією".

Екс-міністр зазначив, що, за задумом Берліна, Греція віддає Україні старі танки з боєприпасами, а отримує трохи менш старі і без боєприпасів. Він зазначив, що пояснень цьому у нього немає – крім цього: "Олаф Шольц не хоче допомагати Україні безпосередньо, і не хоче в цьому відкрито зізнаватися".

Крім того, видання наводить слова грецького військового експерта Христоса Капуціса, який заявив, що обмінний номер небезпечний для України. "Я не впевнений, що українці будуть дуже раді старим БМП зі Східної Німеччини, тому що вони — легка мішень", - пояснив експерт.

Він додав, що в Греції танки не використовувалися б у першій лінії. Вони служили лише символічним стримуючим фактором на островах.

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