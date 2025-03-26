Він запевняє, що адміністрація Трампа виступає за "відновлення" безпеки Гренландії.

У п'ятницю, 28 березня, віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс разом із дружиною прибуде до Гренландії.

Спочатку готувався візит делегації, у склад якої увійдуть Уша Венс, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц та міністр енергетики Кріс Райт, однак політик повідомив у мікроблозі X, що навколо прибуття його дружини було стільки ажіотажу, тому він не хоче, щоб вона "розважалася" сама.

"Я збираюся відвідати деяких з наших Вартових у Космічних силах на північно-західному узбережжі Гренландії, а також просто перевірити, що там відбувається з безпекою. Багато інших країн погрожували Гренландії, погрожували використовувати її території і водні шляхи, щоб погрожувати Сполученим Штатам, Канаді і, звичайно, народу Гренландії".

Як передає CNN, прем'єр-міністр Гренландії Муте Буруп Егеде назвав оголошення про візит "дуже агресивним", а прем’єрка Данії Метте Фредеріксен сказала, що Сполучені Штати чинять "неприйнятний тиск" на Гренландію і Данію.

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США хочуть захопити Гренландію

Вперше ідея купівлі Гренландії Трамп висунув у серпні 2019 року, коли заявив, що США можуть придбати острів через його стратегічну важливість для безпеки та економіки.

У відповідь Данія різко відкинула цю ідею, назвавши її "абсурдною", що призвело до дипломатичної напруги між США та Данією.

Після повернення у Білий дім Трамп заявив про намір анексувати Гренландію, назвавши це "необхідністю" для національної безпеки США. Він висловив переконання, що анексія відбудеться. Ці заяви викликали негативну реакцію як з боку Данії, так і з боку самих гренландців.

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