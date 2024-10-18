США тільки допомогли Ізраїлю розвідданими щодо звільнення заручників і відстеження лідерів ХАМАС.

Американські військові не брали участі в ізраїльській операції з ліквідації нового лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

Про це заявив Пентагон, передає Reuters. Однак там уточнили, що американська розвідка інформувала Ізраїль про місцезнаходження лідерів ХАМАС. "Це була ізраїльська операція. Збройні Сили США безпосередньо не брали участі", - заявив офіційний представник Пентагону, генерал-майор ВПС Патрік Райдер.

"США допомогли в наданні інформації та розвідданих, що стосуються звільнення заручників і відстеження лідерів ХАМАС, які несуть відповідальність за заручників. Це робить внесок у розуміння ситуації", - зазначив Райдер.

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"Але, повторюся, це була ізраїльська операція. Треба звертатися до них за подробицями про те, як пройшла операція", - додав представник Пентагону.

Новий лідер ХАМАС

У серпні новим ватажком ХАМАС став Яхья Сінвар. Це сталося після того, як попереднього лідера Ісмаїла Ханію було вбито у своїй резиденції в Тегерані 31 липня. Саме Сінвар був натхненником атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, і відтоді він був "ціллю номер один" для ЦАХАЛу.

А 17 жовтня армія оборони Ізраїлю заявила про можливу ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара під час операції в Газі.

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