Спочатку планувалося вбити Ісмаїла Ханію в травні, коли він був присутній на похоронах Ебрахіма Раїсі, колишнього президента Ірану

Ліквідацію лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії організувала ізраїльська розвідка Моссад, найнявши для цього агентів зі служби безпеки Ірану. Про це пише The Telegraph із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що спочатку планувалося вбити Ісмаїла Ханію в травні, коли він був присутній на похоронах Ебрагіма Раїсі, колишнього президента Ірану. Однак операція не відбулася через велике скупчення людей у будівлі та високу ймовірність її провалу.

"Натомість двоє агентів встановили вибухові пристрої в трьох кімнатах гостьового будинку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на півночі Тегерана, де міг зупинитися Ханія... Припускають, що оперативникам удалося вибратися з країни, але в них залишилося джерело в Ірані. О 2 годині ночі в середу вони привели в дію вибухівку, привезену з-за кордону, у кімнаті, де перебував Ханія", - пише The Telegraph.

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За словами співрозмовників видання, Моссад найняв агентів з охоронного підрозділу "Ансар аль-Махді", що відповідає за безпеку високопоставлених чиновників.

Також було виявлено додаткові вибухові пристрої у двох інших кімнатах гостьового будинку.

Наразі КВР оцінює варіанти відплати, насамперед розглядають можливість прямого удару по Тель-Авіву, в якому братимуть участь ліванська "Хезболла" та інші іранські проксі, пише The Telegraph.

Убивство Ісмаїла Ханії - що відомо

Лідера палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію було вбито у своїй резиденції в Тегерані 31 липня. Як пише саудівське видання Al Hadath, приватну резиденцію Ханії вразили керованою ракетою. Практично відразу після цього з'явилися повідомлення, що за атакою стоїть Ізраїль.

CNN із посиланням на свої джерела повідомляло, що Ханія загинув від бомби, яку було закладено близько двох місяців тому в гостьовому будинку, де він зупинився.

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