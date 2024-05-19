У неділю гелікоптер із лідером підсанкційної країни здійснив жорстку посадку.

У неділю, 19 травня, державне телебачення Ірану повідомило про те, що вертоліт із президентом країни Ібрагімом Раїсі здійснив жорстку посадку. Повідомлялось про те, що його шукають 20 рятувальних бригад. Хто такий Ібрагім Раїсі - пише видання Sky News.

63-річний Раїсі був обраний президентом Ірану в 2021 році. Відтоді він наказав посилити моральні закони, спостерігав за кривавим придушенням антиурядових протестів і активно наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами.

Раїсі перебуває під санкціями США частково за його причетність до масової страти тисяч політичних в'язнів у 1988 році наприкінці кривавої ірано-іракської війни.

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Під керівництвом Раїсі Іран зараз збагачує уран майже до збройового рівня та перешкоджає міжнародним перевіркам.

"Іран озброїв Росію в її війні проти України, а також здійснив масований удар із застосуванням безпілотників і ракет по Ізраїлю під час його війни проти ХАМАС у секторі Газа. Він також продовжує озброювати проксі-групи на Близькому Сході, такі як єменські повстанці-хусити та ліванська Хезболла", - пише ЗМІ.

Зазначається, що у подвійній політичній системі Ірану, розколотій між клерикальним істеблішментом і урядом, саме верховний лідер, а не президент, має останнє слово щодо всіх основних напрямків політики. Але багато хто вважає Раїсі сильним претендентом на місце свого 85-річного наставника, верховного лідера аятолли Алі Хаменеї, який рішуче підтримує основну політику Раїсі.

За словами журналістів видання, президент є "головною фігурою в іранському політичному та релігійному суспільстві", але "він у жодному разі не є загальнопопулярним".

Як пише видання, протестувальники критикували його та "жорстку позицію" уряду, хоча він вважається одним із двох фаворитів, які потенційно можуть зайняти посаду верховного лідера. При цьому Раїсі відіграв би "важливу роль" у багатьох діях Ірану в регіоні.

Інцидент з гелікоптером Ібрагіма Раїсі

У неділю, 19 травня, вертоліт із президентом Ірану Раїсі здійснив жорстку посадку. Як повідомило іранське державне телебачення, рятувальні бригади одразу виїхали на місце події.

За інформацією Tasnim News Agency, гелікоптер з Раїсі зазнав інциденту на сході Азербайджану. Водночас деякі з супроводжуючих президента Ірану змогли зв'язатися з центральним штабом, тому, швидше за все, такий випадок обійшовся без жертв.

При цьому, за інформацією AP, ні IRNA, ні державне телебачення не надали жодної інформації про стан Раїсі, тож наразі доля президента Ірану невідома.

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