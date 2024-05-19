Наразі немає точної інформації, де перебуває президент Ірану та чи знайшли його.

Міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді заявив, що президент Раїсі та його супутники на зворотному шляху перебували на борту кількох гелікоптерів, один з яких був змушений здійснити жорстку посадку через несприятливі погодні умови в регіоні, пише Tasnim News Agency.

"Сьогодні у нас була інавгурація (церемонія) дамби Кіз-Каласі за присутності президента Азербайджану. Після цього президент разом із супроводжуючими особами вирушив на зворотному шляху на кількох гелікоптерах, один з яких був змушений здійснити жорстку посадку через несприятливі погодні умови в цьому районі", - наголосив Вахіді.

За його словами, на місце події виїхали рятувальники, проте через туман і складний рельєф місцевості може знадобитися деякий час, аби дістатися до гелікоптера.

"Ми підтримуємо зв'язок із супроводжуючими президента, але через складність місцевості зв'язок дещо ускладнений. Ми чекаємо на прибуття рятувальних команд на місце інциденту і на місце приземлення вертольота, щоб надати нам інформацію", - додав міністр.

Водночас за інформацією агентства, на місце аварії вертольота Раїсі направили 8 карет швидкої допомоги.

Аварійна посадка гелікоптера Раїсі: що відомо

Сьогодні державне телебачення Ірану повідомило про те, що вертоліт з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі здійснив жорстку посадку. Тоді повідомлялось про те, що наразі його шукають 20 рятувальних бригад.

"Державне телебачення повідомило, що рятувальники намагалися дістатися до місця катастрофи, але їм завадили погані погодні умови. Повідомлялося про сильний дощ і туман, який супроводжувався сильним вітром. Агентство IRNA назвало місце події "лісом"", - зазначили журналісти.

Також агентство Mehr, яке повідомляло, що з президентом Ірану Раїсі все добре та він наразі їде автомобілем у складі кортежу до Тебрізу, видалило цю публікацію.

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