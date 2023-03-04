Глава Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США зустрівся в Ізраїлі з міністром оборони і главою Генштабу.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США, генерал Марк Міллі неанонсовано приїхав до Ізраїлю.

В ході візиту він обговорить з ізраїльською стороною співпрацю для запобігання отримання Іраном ядерної зброї, повідомляє Голос Амеркії. "Потрібна постійна співпраця, щоб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї", - заявив на зустрічі з Міллі міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

Міллі не виступав з публічними заявами в Ізраїлі, але прес-секретар уточнив, що генерал обговорив питання безпеки в регіоні і "дії щодо захисту від загроз, що йдуть від Ірану" з главою ізраїльського Генштабу Герци Халеві.

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На тлі проблематичних переговорів про продовження Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) західні країни вважають, що Іран міг домогтися успіху в розробці технологій, що дозволяють зробити бомбу.

Ядерна програма Ірану

За деякими даними Іран зміг збагатити уран до 84% -90%, чого достатньо для виготовлення ядерної зброї. За даними високопоставлених чиновників Ізраїлю і США, вже до кінця року Іран буде володіти збагаченим ураном, якого вистачить на випуск 10 бомб. МАГАТЕ підтвердило виявлення в Ірані збагаченого урану, близького за концентрацією до збройового.

2 березня видання Bloomberg написало про те, що можливість отримання Тегераном російських систем ППО С-400, змусить Ізраїль прискорити прийняття рішення про удар по ядерних об'єктах в Ірані.

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