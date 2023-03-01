За оцінками США, раніше у них пішло б на це близько 12 місяців.

Іран може виробляти достатньо розщеплюваних матеріалів для однієї ядерної бомби приблизно за 12 днів.

Про це заявив заступник Міністра оборони Сполучених Штатів Америки з політики Колін Каль, пише Reuters. Його запитали, чому адміністрація Байдена прагнула відновити спільний всеосяжний план дій (СВПД).

"Тому що ядерний прогрес Ірану з тих пір, як ми вийшли з СВПД, був ефективним. Ще в 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти з СВПД, Ірану знадобилося б близько 12 місяців, щоб виготовити розщеплюваний матеріал на одну бомбу. Тепер це зайняло б близько 12 днів", - заявив Каль.

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Ядерна угода Ірану

Нагадаємо, що в 2015 році Іран, США, Росія, Франція, Німеччина, Великобританія і Китай підписали спільний всеосяжний план дій в обмін на скасування економічних санкцій проти Ірану.

Навесні 2018 року Сполучені Штати вийшли з угоди і відновили санкції проти Тегерана, після чого той перевищив значення запасів низькозбагаченого урану, а потім оголосив, що починає процес збагачення урану на рівні вище передбачених СВПД. У 2020 році Іран повністю вийшов з угоди.

У серпні 2022 року глава організації з атомної енергії Ірану заявив, що вони можуть виготовити атомну бомбу, але не збираються цього робити.

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