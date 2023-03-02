Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прямо заявив, що країна і так довго вирішувала це питання.

Перспектива того, що Тегеран може отримати від Москви системи ППО С-400, змусить Ізраїль скоріше приймати рішення про удар по ядерних об'єктах Ірану.

Як зазначило видання Bloomberg, для розгортання цієї російської системи Ірану буде потрібно близько двох років. І хоча раніше Кремль відкрито не оголошував про плани поставок озброєння Ірану, країни помітно активізували співпрацю на тлі російського вторгнення в Україну. Офіційний представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що Москва запропонувала владі Ірану "співпрацю... у тому числі по ракетах і протиповітряній обороні".

"Чим довше чекаємо, тим складніше стає, - прокоментував потенційний удар прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. - Ми дуже довго чекали. Я зроблю все, щоб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї".

Як зазначило видання, такі посили направлені як на Тегеран, так і на Вашингтон.

Справа в тому, що Ізраїль сподівається на підтримку США з приводу можливого удару, і хоча американська влада допускає військові дії, але все ж віддає перевагу дипломатії.

У свою чергу Іран звинуватив Ізраїль у вбивстві своїх вчених-ядерників, кібертаках і диверсіях на ядерних об'єктах.

Ядерна програма Ірану

Стурбованість ядерною програмою Ірану зросла після виявлення збагаченого до 84%-90% урану, необхідних для зброї. За даними високопоставлених чиновників з Ізраїлю і США, до кінця цього року в Ірану буде достатньо ззбагаченого урану для виготовлення 10 бомб.

МАГАТЕ підтвердило виявлення в Ірані збагаченого урану, близького за концентрацією до збройового.

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