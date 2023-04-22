Глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що сторони повинні сісти за стіл переговорів.

Глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто не виключив, що Китай може стати саме тією країною-посередником, яка зможе змусити Україну та РФ домовитися про закінчення війни за спільним столом переговорів.

Про це чиновник заявив в інтерв'ю La Stampa, заявивши, що ЄС і весь світ повинні насамперед гарантувати Україні право захищатися від РФ. Але, разом з тим, щодня потрібно думати про те, як посадити сторони за стіл переговорів.

"Тому що зараз єдине, що ми можемо зробити, це не закінчити війну, а зупинити конфлікт і спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним і не мають нічого спільного", - вважає Крозетто.

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При цьому він заявив, що Європа повинна знайти своїх "пожежників", які могли б допомогти встановити мир. Крозетто зазначив, що наразі ООН не в змозі виконати цю функцію. Для цього потрібен "інший співрозмовник".

"Чи може це бути Китай? Він повинен бути співрозмовником за мирним столом. Це одне з питань, яке ми повинні задати собі в Італії та Європі", - додав Крозетто.

Глава Міноборони Італії резюмував, що світогляд лідера РФ Володимира Путіна і Заходу з приводу війни відрізняється: Путін живе в умовах, коли для нього не мають значення втрати солдатів на фронті і час, який може тривати ця війна. Але для Європи, це важливо.

"Для Заходу актуальним фактором є час, жертви і громадська думка. Стикаються два абсолютно різних світи", - акцентував Крозетто.

Китай намагається стати посередником між Україною та РФ

Нагадаємо, що глава КНР Сі Цзіньпін проявив амбіції стати, за прикладом Туреччини, новим посередником для завершення війни між РФ і Україною. При цьому Захід зазначає, що таким чином країна веде подвійну гру: з одного боку говорить про важливість миру, а з іншого, підіграє своєму геополітичному союзнику Росії.

7 березня глава МЗС КНР Ван І вперше сказав, що держава готова взяти на себе роль "посередника" для того, щоб домогтися консенсусу в мирних переговорах між Україною і РФ.

Наприкінці березня Ван І закликав ЄС підтримати "план миру", який країна "презентувала" до річниці війни між Україною та РФ 24 лютого 2023 року.

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