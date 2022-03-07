Пекін заявив про це вперше з моменту початку вторгнення Росії в Україну.

Китай готовий стати "посередником" між Росією та Україною.

Як повідомляє Пекінське бюро CNN, про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І під час прес-конференції 7 березня в Пекіні.

Він зазначив, що Пекін готовий стати "посередником" між двома країнами вперше з того часу, як Москва почала агресивне вторгнення проти свого сусіда.

"Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у сприянні мирним переговорам і працювати з міжнародним співтовариством для здійснення "необхідного посередництва", коли це необхідно", - сказав Ван І.

Він не повідомив додаткових подробиць про те, що може спричинити за собою така роль, або про рівень потенційної участі Китаю. Зазначається, що Ван І раніше заявляв, що Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на політичне врегулювання в Україні.

В ході окремої бесіди Ван І підтвердив, що дружба між Росією і Китаєм "міцна, як скеля" і є "одним із найважливіших двосторонніх відносин у світі".

5 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав журналістам, що очікує, що Китай та Індія зможуть переконати президента РФ Володимира Путіна припинити війну проти України. За словами Кулеби, він кілька днів тому розмовляв з міністром закордонних справ Китаю.

"У нас відбулася довга розмова про цей конфлікт і про спосіб, за допомогою якого Китай може зробити внесок для встановлення миру. Я отримав запевнення від мого китайського колеги, що Китай зацікавлений у припиненні цієї війни завдяки дипломатії", - повідомив Кулеба.

На його переконання, китайська дипломатія має ефективні інструменти, щоб змінити ситуацію.

"Ми розраховуємо, що Китай вже приєднався після моєї телефонної розмови з міністром закордонних справ Китаю, і що їхні зусилля стануть успішними", - додав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що й Індія може звернутися до президента Росії, щоб переконати припинити війну.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Італії конфіскували майно російських олігархів на суму понад 150 мільйонів доларів.

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