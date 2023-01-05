Новий уряд Ізраїлю обіцяє, що тепер країна стане більш активною на міжнародній арені.

Ізраїль перегляне свій підхід до реалізації зовнішньої політики і стане діяти більш активно, в тому числі щодо Ірану. Про це заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

За його словами, Ізраїль буде вести "активну, енергійну, відповідальну і національну політику" замість колишньої "бездіяльності". Зокрема Нетаньяху анонсував протидію радикальному ісламу в регіоні.

Окремо ізраїльський прем'єр заявив про плани перешкодити Ірану закріпитися в Сирії і зірвати створення іранського ядерного арсеналу.

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"Ми переглянемо Міжнародні відносини: наш голос будуть чути в світі. Замість того щоб схиляти голови і підкорятися диктату міжнародного співтовариства, ми будемо відстоювати наші інтереси", - заявив Нетаньяху.

Протистояння Ізраїлю та Ірану

Іран відкрито декларує знищення Ізраїлю в якості однієї з основних цілей своєї зовнішньої політики. На цьому ґрунті між країнами існує військово-дипломатичний конфлікт низької інтенсивності.

Так, у листопаді ізраїльська авіація вдарила по авіабазі Шайрат в Сирії, яку використовували іранські і російські військові.

Крім того, ізраїльські військові не приховують, що готуються завдати ударів безпосередньо по території Ірану, щоб зірвати іранську ядерну програму.

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