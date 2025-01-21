Фріланд обіцяє "долар за долар" у відповідь на американські тарифи.

Ексміністр фінансів Канади Христя Фріланд, яка має українське коріння, висунула свою кандидатуру на посаду лідера Ліберальної партії та наступного прем'єр-міністра країни.

Як передає The Guardian, на відкритті своєї передвиборчої кампанії у Торонто вона заявила, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп представляє "екзистенційний ризик" для Канади та недолюблює її за жорсткий захист своєї країни. Водночас політична діячка запевняє, що краще за інших зможе вести переговори з Білим домом:

"У мене є послання для Трампа: Ми ваш сусід і найважливіший торговельний партнер. Але якщо війна прийде до наших дверей, просто пам'ятайте, що ми любимо нашу країну так само сильно, як ви любите свою..... Канада не піде на ескалацію. Але якщо я буду прем'єр-міністром, Канада ніколи не відступить".

Відставка Трюдо

Як повідомляв УНІАН, 6 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера Ліберальної партії. Після обрання нового очільника він залишить посаду прем'єра.

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Журналісти зазначають, що Христя Фріланд, яка працювала з Трюдо майже десять років, залишила посаду міністра фінансів після конфлікту з ним щодо методів протистояння введеденню американських тарифів.

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