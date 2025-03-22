Канада зближується з ЄС на тлі конфлікту з Трампом, - NYT

Країна має намір їй брати участь у виробництві європейських озброєнь, зокрема винищувача Saab Gripen.

Канада веде переговори з ЄС щодо участі в оборонній ініціативі, що дозволить їй виробляти європейську військову техніку на власних підприємствах. ЄС прагне зміцнити промисловість і зменшити залежність від США, а для Канади це відкриває новий ринок, пише The New York Times.

Прем'єр-міністр Марк Карні під час першої закордонної поїздки назвав Канаду "найєвропейськішою з неєвропейських країн". Двоє чиновників, знайомих з обговореннями, повідомили, що тривають переговори щодо включення Канади в оборонний проєкт ЄС. Це дозволить їй брати участь у виробництві європейських озброєнь, зокрема винищувача Saab Gripen.

ЄС розширює військові витрати, пропонуючи кредитну програму на 150 млрд євро. Умови передбачають, що 65% витрат на компоненти мають надходити з ЄС або від партнерів, а Канада може закрити решту 35% і розширити співпрацю за окремою угодою. Вона також отримає преференційний доступ до ринку військової техніки ЄС як альтернативу США.

Відео дня

Канаду критикують у НАТО за недостатні витрати на оборону – лише 1,3% ВВП, хоча є плани збільшити їх до 2% до кінця десятиліття. Дональд Трамп навіть заявляв, що Канада має увійти до складу США через військову залежність.

У вівторок Карні оголосив про угоду з Австралією щодо радарних технологій. Канадська військова промисловість переважно постачала обладнання для США, проте останніми роками країна активніше співпрацює з європейськими партнерами.

ЄС прямо згадав Канаду у документі щодо оборонної ініціативи, а Карні у неділю обговорював військову співпрацю з Урсулою фон дер Ляєн. "Наша співпраця з Канадою інтенсифікувалася і має бути зміцнена, також для зміцнення трансатлантичної безпеки", – йдеться у документі ЄС.

Реалізація європейської ініціативи потребує років через американське домінування та нестачу інвестицій. Озброєння України виснажило запаси ЄС, а для масштабного виробництва військової техніки потрібен час і стабільні контракти.

Канада і США - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Дональд Трамп запропонував Канаді добровільну анексію. За словами президента США, він обурений тим, що Канада "майже нічого не платить" за національну безпеку, покладаючись на військовий захист США.

"Це не може тривати. Єдине логічне рішення - щоб Канада стала нашим дорогоцінним п’ятдесят першим штатом. Це повністю усуне всі тарифи та інші проблеми. Податки канадців значно знизяться, вони будуть більш захищеними - як у військовому, так і в інших аспектах - ніж будь-коли раніше, проблема Північного кордону зникне, а найбільша й наймогутніша нація у світі стане ще більшою, кращою та сильнішою - і Канада стане її важливою частиною", - підкреслив він.

Також повідомлялось, що Дональд Трамп скасував 50% мита на сталь та алюміній із Канади. Вони будуть введені в розмірі 25%, як і планувалося до цього.

Вас також можуть зацікавити новини: