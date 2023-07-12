КНР пригрозила рішучою відповіддю у разі загрози правам Пекіна.

Пекін розлютився через зміст комюніке НАТО з саміту у Вільнюсі, в якому стверджується, що Китайська Народна Республіка кидає виклик інтересам, безпеці та цінностям Альянсу.

"Зловмисні гібридні та кібероперації КНР, а також його конфронтаційна риторика та дезінформація націлені на союзників і завдають шкоди безпеці Альянсу", - цитує Reuters комюніке.

Згідно з документом, Китай використовує широкий спектр політичних, економічних та військових інструментів для збільшення своєї глобальної присутності та проектування потужності, зберігаючи при цьому непрозорість своєї стратегії, намірів та військового нарощування

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"Зміст комюніке, пов'язаний із Китаєм, ігнорує основні факти, спотворює позицію та політику Китаю та навмисно дискредитує Китай. Ми рішуче виступаємо проти і відкидаємо це", - різко відповіли у місії Китаю в Європі.

При цьому КНР виступила проти "просування НАТО на схід до Азіатсько-Тихоокеанського регіону" і попередила, що будь-які дії, які загрожують правам Пекіна, отримають рішучу відповідь.

Позиція Китаю - останні новини

6 липня лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових поглибити планування війни і бойових дій, щоб підвищити шанси на перемогу в реальних боях.

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай "витягує уроки з військових невдач Москви" і реакції міжнародного співтовариства на триваючу війну в Україні. Зокрема, КНР залякує інші країни.

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