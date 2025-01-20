Пекіну довелося зняти неформальні обмеження на австралійське вугілля.

Китай, найбільший світовий імпортер вугілля, у 2024 році закупив менше російського вугілля. Пекін збільшив закупівлі в інших ключових постачальників, насамперед Австралії.

Видання Reuters пише, що згідно з дослідженням LSEG, закупівлі Китаю 2024 року досягли рекордної позначки в 547,2 мільйона тонн, або 41% від усього вугілля, що продається у світі. Китайський попит допомагає підтримувати ціни на рівні, який, за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), на 50% вищий за середній показник за період 2017-2019 років.

Минулого року імпорт з основного постачальника - Індонезії - зріс на 8% до 236,99 мільйона тонн, хоча це відставало від загального зростання імпорту вугілля на 14,4%.

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Хоча Росія залишалася постачальником вугілля номер два для Китаю, вона була єдиним ключовим виробником, чиї поставки скоротилися у 2024 році. Китайський імпорт з Росії знизився на 7% порівняно з рівнем 2023 року до 93,86 мільйона тонн.

За словами аналітиків Galaxy Futures, вугільна промисловість Росії стикається з більш високими виробничими витратами, ніж у конкурентів, що посилюється проблемами із залізничними потужностями, які призводять до зростання фрахтових ставок на вугілля. За словами аналітиків, через обмежені вантажні потужності залізниці воліють перевозити дорожчі товари, а не вугілля.

Світові ціни на вугілля 2024 року також впали порівняно з попереднім роком, що ускладнило отримання прибутку деякими російськими вугільними шахтами, а поставки ще більше погіршилися через санкції, відновлення імпортних тарифів Китаєм і внутрішні експортні мита.

Австралійські експортери, навпаки, опинилися в найбільшому виграші від рекордного імпорту. Імпорт з Австралії підскочив на 59% за рік до 83,24 мільйона тонн, перевищивши рівень 2020 року.

У 2020 році Китай імпортував 77,51 млн тонн австралійського вугілля, а в 2021 і 2022 роках практично не купував його. Пекін зняв обмеження на австралійське вугілля в січні 2023 року на тлі потепління відносин із Канберрою, яке також призвело до відновлення торгівлі ячменем і вином.

Імпорт монгольського вугілля до Китаю також зріс на 19% до 82,82 мільйона тонн завдяки поліпшенню транскордонної інфраструктури, але його ледве обігнала Австралія і опустилася на четверте місце.

У 2024 році на зовнішні ринки продали 195 мільйонів тонн російського вугілля, що на 17,5 мільйона тонн менше, ніж у 2023 році, і на 26,2 мільйона тонн менше, ніж у 2022 році. Зазначається, що порівняно з 2021 роком експорт вугілля обвалився на 13%, а нинішні обсяги - найнижчі за шість років.

На експорт вугілля негативно впливають санкції, тому що вугілля потрапило під тотальне ембарго, а найбільші вугільні компанії - СУЕК і "Мечел" - внесено до санкційних списків США.

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