Польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України через "коридори солідарності".

Якщо польська влада не вирішить питання блокування прикордонних переходів з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі.

Як повідомляє видання RMF FM, польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України через так звані "коридори солідарності". Польська влада, відповідно до законодавства ЄС, зобов’язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах, повідомив речник Єврокомісії.

Дехто в Єврокомісії вважає, що польська влада не робить усе, щоб вирішити проблему та припинити протест польських перевізників, через що Брюссель явно втрачає терпіння.

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Офіційно Єврокомісії не хоче коментувати заходи, які може вжити проти польської влади, оскільки запевняє, що переговори з Польщею та Україною тривають.

"Європейська комісія все ще підтримує контакти з владою обох країн, ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки обговорення тривають", - сказав речник Єврокомісії.

З неофіційних джерел RMF FM стало відомо, що розглядається процедура порушення польською владою положень регламенту ЄС про лібералізацію торгівлі з Україною, який нещодавно було продовжено до червня 2024 року. Наразі Єврокомісія вивчає правові підстави для відкриття процедури.

Черги на українському кордоні – останні новини

У листопаді польські перевізники запланували страйк, щоб перекрити всі пункти пропуску на українському кордоні. Страйк заплановано до кінця 2023 року через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами Європейського Союзу.

15 листопада стало відомо, що Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує заблокувати перетин кордону зі словацького боку для українських перевізників та таким чином може приєднатися до протестів польських перевізників.

За словами волонтерів, черги через страйк польських перевізників затримують гуманітарку, зокрема, ліки для українських військових.

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