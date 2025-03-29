Україна не погодиться підписувати в такому вигляді нову угоду, запропоновану Білим домом.

Україна запросить зміни в угоді про корисні копалини зі США, включивши до неї зобов'язання щодо збільшення інвестицій США.

Згідно з проектом угоди, з яким ознайомилося Bloomberg, Вашингтон хоче отримати контроль над усіма майбутніми великими інвестиціями в інфраструктуру і видобуток корисних копалин в Україні - без встановленого терміну дії. Україна ж побоюється, що ця угода може підірвати її прагнення вступити до Європейського Союзу і зобов'яже її повернути всю військову та економічну допомогу США, надану з початку війни.

ЗМІ пише, що США не стали заперечувати проти побоювань України, особливо з приводу можливого конфлікту угоди з цілями щодо вступу до ЄС. Це може свідчити про те, що Вашингтон відкритий для обговорення змін. Повідомляється, що якщо угоду ухвалять, США фактично отримають контроль над інвестиційними рішеннями у великих секторах української економіки, включно з гірничодобувною промисловістю, нафтою та газом, видобутком критично важливих мінералів, а також портами, дорогами та залізницями.

Відео дня

США також отримають першочергове право на прибуток, який спрямовуватиметься до спеціального фонду реконструкції, керованого Вашингтоном. Ключовим моментом є те, що США вважають "матеріальну та фінансову допомогу" Україні з лютого 2022 року своїм внеском у цей фонд.

Що ще відомо про нову пропозицію від США

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна навряд чи підпише угоду про копалини в тому вигляді, що хочуть США. Один високопосадовець на умовах анонімності заявив, що угода має такий вигляд, ніби "Україна була у війні зі США, програла, [була] захоплена і тепер має платити довічні репарації".

Крім того, Зеленський особисто зробив заяву про угоду щодо корисних копалин. Він зазначив, що подивиться на нього після того, як його проаналізують юристи щодо наявності там законодавчих загроз.

Вас також можуть зацікавити новини: