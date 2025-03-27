Початковий документ містив чотири сторінки – його мали підписати у лютому, але цього не сталося.

Сполучені Штати Америки передали "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини Україні. Угоду між Вашингтоном і Києвом може бути укладено вже наступного тижня, заявив міністр фінансів США Скот Бессент.

"Ми передали готовий документ про економічне партнерство. Наразі його розглядають українці, і ми сподіваємося, що наступного тижня почнуться повноцінні обговорення і, можливо, навіть будуть поставлені підписи", – сказав він в етері Fox News.

За словами Бессента, початковий документ містив чотири сторінки – його мали підписати у лютому, але цього не сталося. Тож США "скористалися моментом", аби перейти до "завершеної угоди".

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Угода про корисні копалині України

Як відомо, угоду про корисні копалини між Україною та США мали підписати ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Проте після скандалу в Овальному кабінеті підписання документу так і не відбулося.

Примітно, що нещодавно Трамп запропонував "американське володіння" українськими АЕС. Як пише FT, США хочуть переглянути умови угоди з видобутку корисних копалин і включити окуповану Росією Запорізьку АЕС у ширшу економічну угоду з Україною.

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