США продовжують витягувати Росію з дипломатичної ізоляції.

У Малайзії на полях саміту організації АСЕАН відбулася зустріч міністрів закордонних справ Росії та США - Сергія Лаврова і Марко Рубіо - присвячена війні в Україні та ситуації на Близькому Сході. Її підсумки обидві сторони оцінили по-своєму.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ РФ, було "проведено ґрунтовне звіряння годинників з усього спектра питань двостороннього порядку денного і ситуації у світі". Зокрема стверджується, що Лавров і Рубіо провели "предметний і відвертий обмін думками" щодо ситуації довкола України, Ірану та Сирії, а також щодо низки інших міжнародних проблем.

"Підтверджено обопільну налаштованість на пошук мирних розв'язок конфліктних ситуацій, відновлення російсько-американського економічного і гуманітарного співробітництва. Підкреслено важливість подальшої роботи з нормалізації функціонування двосторонніх дипломатичних місій", - йдеться в заяві російського МЗС.

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Загалом у Москві оцінили розмову Рубіо і Лаврова як "конструктивну і взаємоповажну".

Держдепартамент США поки що не випускав офіційного прес-релізу за підсумками зустрічі, але сам держсекретар Марко Рубіо сказав журналістам на брифінгу, що вони з Лавровим обмінялися новими ідеями щодо мирних переговорів по Україні.

"Я думаю, що це новий і відмінний підхід. Я б не назвав це чимось, що гарантує мир, але це концепція, яку я, знаєте, поверну президенту", - цитує Рубіо видання AP-News.

Рубіо додав, що президент Дональд Трамп "розчарований і засмучений тим, що російська сторона не проявила більше гнучкості" для припинення конфлікту.

"Нам потрібна дорожня карта подальших дій з приводу того, як може завершитися цей конфлікт. І ось ми поділилися деякими ідеями про те, який вигляд це може мати", - сказав він про 50-хвилинну зустріч із Лавровим.

Американська дипломатія навколо України

Як писав УНІАН, багато оглядачів побачили прозріння Трампа після того, як американський президент почав критикувати Путіна за небажання закінчувати війну. Редактор The Telegraph з питань оборони та закордонних справ Кон Кофлін зазначив, що гнів Трампа однозначно зіграє на руку Україні.

На цьому тлі спецпосланець США з питань України Кіт Келлог заявив, що Україні потрібен аналог "Плану Маршалла " - масштабна програма економічної допомоги, подібна до тієї, яку отримали країни Західної Європи після Другої світової війни.

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