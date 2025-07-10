Спецпредставник висловив впевненість, що міжнародні партнери повинні допомогти Україні відновитися після війни, але визнав, що це буде складно.

Міжнародні партнери мають допомогти Україні з відбудовою, розробивши для неї "План Маршалла".

Про це заявив спецпредставник США по Україні Кіт Келлог повідомляє Укрінформ. У з'язку з цим він навів приклад, як США після Другої світової війни ввели План Маршалла для Європи.

"Ми маємо зробити те саме для України", - сказав Келлог і попередив, що це буде дуже складно.

Відео дня

Перед усім, на його думку, треба досягти припинення вогню. "Мені як колишньому солдату важко зрозуміти рівень насильства, який зараз ви спостерігаєте в Україні… Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів, це вбивство в промислових масштабах", - сказав він.

Келлог зазначив, що Україна погодилися на припинення вогню, але це була одностороння згода.

Крім цього, Келлог підкреслив необхідність повернення на Батьківщину дітей, яких незаконно вовезла РФ.

Спецпредставник президента США особливо акцентував на темі повернення українських дітей. Він зазначив, що ця тема особливо важлива для президента США Дональда Трампа. Келлог розповів, що Трамп наполягав у розмовах зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, що вона має бути одним з пунктів переговорів з росіянами і той погодився.

Допомога США

Нещодавно у Держдепі США відповіли, чи продовжать надавати військову допомогу Україні. Там підкреслили, що на сьогоднішній день США залишаються найбільшими помічниками України.