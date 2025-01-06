За його словами, той вибачався.

На початку повномасштабного вторгнення самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибачався перед Києвом за обстріли з його території.

Про це в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману розповів український президент Володимир Зеленський. Він додав, що Лукашенко поклав усю провину за ракетні обстріли на кремлівського правителя Путіна:

"Ну, ти повір, Володю, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я йому казав, що не треба. Це було без мене".

На слова Зеленського про те, що Лукашенко є таким самим вбивцею, як і Путін, той запропонува Києву відповісти, завдавши удару по Мозельському нафтопереробному заводу.

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Роль Білорусі у війні

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Лукашенко надав територію країни росіянам. Окупанти наступали та запускали ракети з Білорусі, а також проходили там лікування.

Крім того, Лукашенко причетний до депортації дітей з України. Він зізнавався, що допомогає кремлівському правителю Путіну в цьому.

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