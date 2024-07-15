Немає сенсу передавати Україні різні типи винищувачів, незалежно від того, хто взагалі буде в змозі поставити такі літаки, заявив речник німецького уряду.

Німеччина не планує постачати Україні свої винищувачі. Уряд країни відкинув відповідний заклик лідера ХДС Фрідріха Мерца.

Про заявив прессекретар німецького уряду Штеффен Хебештрайт, пише Tagesschau. Речник послався на існуючу ініціативу кількох країн щодо постачання винищувачів F-16, які можуть надійти на озброєння ЗСУ вже влітку цього року.

"Немає сенсу передавати Україні різні типи винищувачів, незалежно від того, хто взагалі буде в змозі поставити такі літаки", – сказав Хебештрайт. Відео дня

Зазначається, що пропозиція Мерца – не нова, а Бундесвер не має літаків F-16. Лідер ХДС і раніше виступав за більшу підтримку України для захисту від російської агресії, в тому числі за постачання винищувачів.

Винищувачі від Німеччини: що передувало

Лідер найбільшої опозиційної партії в Німеччині Фрідріх Мерц заявив про необхідність посилення військової допомоги Україні. Він закликав поставити Києву бойові літаки.

"Оскільки ці ракетні атаки (РФ), яких зараз стається дедалі більше, на інфраструктуру, на об'єкти електро- і водопостачання, на лікарні і будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль лише з землі", – пояснив Мерц.

Він наголосив, що німці "не можуть залишитися осторонь".

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