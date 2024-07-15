За його словами, німці не можуть залишитись осторонь.

Лідер найбільшої опозиційної партії в Німеччині Фрідріх Мерц заявив про необхідність посилення підтримки України у її оборонній війні та висловився щодо постачання Києву бойових літаків.

Як пише Deutsche Welle, лідер Християнського-демократичного союзу переконаний, що українцям треба допомогти відновити суверенітет над їхнім повітряним простором.

"Оскільки ці ракетні атаки, яких зараз стається дедалі більше, на інфраструктуру, на об'єкти електро- і водопостачання, на лікарні і будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль лише з землі", - пояснив Мерц.

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За його словами, вирішенням проблеми є постачання Україні бойових літаків у багатьох країнах, зокрема, й з Євросоюзу.

"Ми, німці, не можемо залишитись осторонь", - наголосив опозиціонер.

Винищувачі для України

В Офісі президента України розповіли, коли Україна отримає літаки F-16 від Бельгії. Ця країна обіцяла надати 30 винищувачів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО заявив, що Данія та Нідерланди вже почали передачу Україні F-16.

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий переконаний, що прибуття перших багатоцільових винищувачів F-16 повністю змінить увесь розклад сил у небі у війні з Росією.

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