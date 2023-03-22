Лідер Білорусі записав відео-монолог про те, що трапиться, якщо ЗСУ "нагодують" армію РФ урановими снарядами.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Україні та всьому світу "страшною відповіддю" у разі, якщо Британія передасть в рамках своєї військової допомоги Києву снаряди, що містять збіднений уран.

У коментарі для місцевого телебачення політичний сюзерен Путіна заявив, що тоді Кремль поставить Білорусі свої снаряди, але вже зі "справжнім" ураном.

"А Росія поставить нам боєприпаси зі справжнім ураном. Якщо вони божевільні, то вони цьому процесу дадуть поштовх. Ось найстрашніше і найнебезпечніше. Тому від безумства потрібно трошки відходити в сторону", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що він у колаборації з Путіним дасть "страшну відповідь" всьому світу, якщо по російських військах "прилетить" урановими снарядами на фронті.

"Як тільки ці боєприпаси вибухнуть на позиції військ Росії, ви побачите, що відповідь буде страшна. Для всієї планети уроком буде. У Росії є не тільки уран, ви це прекрасно знаєте", - сказав Лукашенко.

Свою тираду він завершив закликом знизити тренд "ескалації" й не упустив можливості підтримати Путіна, згадавши, що лідер РФ рухається мирним шляхом завершення"конфлікту". У цьому контексті він вказав на переговори російського диктатора з Сі Цзіньпінем.

Путін заявив, що йому подобається "мирний" план КНР

Нагадаємо, що 24 лютого в річницю війни РФ проти України МЗС Китаю представило свій варіант врегулювання "української кризи" або так званий "мирний план", який складається з 12 пунктів. Відзначимо, що, крім загальних тез, конкретних шляхів досягнення бажаного "миру" в Україні Китай не запропонував.

Однак досить розмиті дипломатичні формулювання ще тоді сподобалися Москві. Вже в рамках особистої зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном, яка відбулася в столиці РФ 20 березня, Путін особисто заявив, що вважає "можливим" виконання цих ініціатив.

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