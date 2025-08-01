Голова Білорусі сказав, що Росія нібито "зацікавлена в повітряному перемир'ї".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час неформальної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним зробив кілька цинічних заяв щодо російсько-української війни та переговорів про мир. Зокрема, він звернувся до лідерів України та США.

Лукашенко заявив, що президенту Володимиру Зеленському варто "просто сісти за стіл переговорів" з Путіним, а не "кидати каміння один в одного", пишуть росЗМІ.

"Ну не подобається в Білорусі - ну добре, та хоч на Місяць, куди завгодно, але треба просто сідати за стіл переговорів", - сказав самопроголошений президент Білорусі, звертаючись до Зеленського.

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Також Лукашенко додав, що для зустрічі на рівні лідерів України та РФ нібито необхідно "підготувати відповідний ґрунт". Він звинуватив українського лідера в тому, що він нібито не робить усе необхідне для такої зустрічі.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі висловився про ультиматум президента США Дональда Трампа щодо Росії. За його словами, главі Вашингтона варто акуратно підключатися до врегулювання.

"Вказувати не вийде", - додав Лукашенко.

Крім цього, глава Білорусі сказав, що Росія нібито "зацікавлена в повітряному перемир'ї". Він підкреслив, що "просив американську делегацію передати це Трампу".

"Знову, "повітряне перемир'я". Я кажу: "Так Росія в цьому зацікавлена, і президент Путін. Але ви ж цього не хочете. Скажіть Зеленському, нехай на це йде, щоб не було ось цих літаючих апаратів, і на голову людям не падали". Уже останній, ви знаєте, випадок, коли в Білорусь (залетів дрон із) 59 кг вибухівки, начинений кульками та інше. Ну добре, що не вибухнула, вдарив по десятиповерховому будинку, де жили звичайні прості люди. Тому це небезпечна ось ця ескалація. Нам треба припиняти", - заявив Лукашенко.

Також він сказав, що нікому "не вдасться поставити на коліна Мінськ і Москву". За його словами, Білорусь і Росія сповнені рішучості відстояти свої інтереси.

Інші заяви Лукашенка про Україну

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій заявив, що президент України Володимир Зеленський "був йому як син". Він додав, що український лідер нібито розчарував його.

Крім того, Лукашенко в березні сказав, що у Білорусі єдина позиція з РФ щодо "українського питання". Також він заявив, що якщо Росія домовиться зі США, то "труба Україні та Європі разом узятим".

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