Частина мігрантів прибуває з Лівії напряму або через Росію, що вказує на координацію між Мінськом і Москвою, зауважило відомство.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову задіює свою територію для транзиту нелегалів з Африки, Близького Сходу та Афганістану до Польщі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

За даними розвідки, частина потоків прибуває з Лівії напряму або через Росію, що вказує на координацію між Мінськом і Москвою.

"Сценарій повторює кризу 2021 року, коли режим Лукашенка організував масове проникнення мігрантів на кордони ЄС, намагаючись обміняти зниження напруги на зняття санкцій. Цей шантаж не спрацював: обмеження лише посилилися, а дипломатична ізоляція мінська – поглибилася", - йдеться у повідомленні.

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У розвідці зауважили, що білоруський диктатор "діє гнучко": продовжує заробляти на транзиті мігрантів, але водночас уникає відвертої ескалації, "аби не втратити залишки політичних контактів у Європі, зокрема з Угорщиною, яка послідовно виступає проти міграції".

"Загострення міграційної ситуації на східних рубежах ЄС підвищує ризики для європейської безпеки та створює додаткові можливості для маневрування авторитарних режимів. Лукашенко, незважаючи на репутацію сателіта Путіна, зберігає автономію у питаннях тактики – і вкотре демонструє готовність використовувати її для політичного тиску на Захід", - вважають у СЗРУ.

Відносини Лукашенка із Заходом

Як повідомляв раніше УНІАН, Лукашенку заборонили в’їжджати до Естонії. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, ситуація з правами людини в Білорусі залишається незмінною, а підтримка Мінськом агресії РФ проти України лише посилює необхідність тиску. Він наголосив, що санкції проти Білорусі повинні зберігатися без обмеження за термінами.

У червні Білорусь відвідував спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог. Це була перша зустріч між високопосадовцем Білого дому та білоруським лідером за понад п'ять років, і цей візит "ознаменував різкий поворот" від політики адміністрації попереднього президента США Джо Байдена, яка намагалася ізолювати Білорусь шляхом посилення економічних санкцій.

Після цього постпред Білорусі в ООН Валентин Рибаков, який був учасником зустрічі Лукашенка з Келлогом, заявив, що Білорусь разом зі Сполученими Штатами Америки обговорюють повну нормалізацію відносин. Вона, зокрема, має на меті поновлення роботи посольств обох країн, обмін візитами тощо. Крім того, за його словами, для Мінська пріоритетом залишається питання санкцій.

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