Маск пожертвував майже 300 мільйонів доларів.

Мільярдер Ілон Маск витратив щонайменше 288 мільйонів доларів на підтримку президента Дональда Трампа та інших кандидатів-республіканців під час передвиборчої кампанії 2024 року. Такими є результати аналізу The Washington Post нових документів Федеральної виборчої комісії.

Як зазначає видання, такі "приголомшливі" витрати "закріплюють за Маском статус найбільшого політичного донора останнього президентського циклу".

Зазначається, що минулого року Маск допоміг сформувати America PAC, щоб підтримати Трампа. Зрештою ця група стала одним із найпомітніших джерел із залучення голосів для Трампа, зібравши 263 мільйони доларів. Група була сформована за рахунок пожертвувань не тільки від самого Маска, а й багатьох його близьких союзників, включно з членом ради директорів Tesla Антоніо Грасіасом, співзасновником Palantir і технологічним інвестором з Остіна Джо Лонсдейлом, а також інвестором Sequoia Capital Шоном Магуайром.

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Водночас інвестиції Маска у вибори 2024 року вже окупилися з лишком, оскільки його особисте багатство різко зросло після перемоги Трампа в листопаді, значною мірою завдяки стрімкому зростанню акцій Tesla, зазначає WP.

Також після виборів Трамп доручив Маску очолити нещодавно сформований "Департамент ефективності уряду", якому він доручив скоротити федеральні витрати і регулювання. "Нечітко визначена роль може дати Маску можливість впливати на рішення про політику і витрати, які безпосередньо впливають на його компанії, такі як Tesla і SpaceX", - зазначає WP.

Маск і Трамп - новини

Глава адміністрації президента США Дональда Трампа Сьюзі Вайлс різко розкритикувала мільярдера Ілона Маска, якого ще називають "першим другом" президента, і відмовила йому в наданні кабінету в Західному крилі Білого дому.

Як повідомляється, Маск обіймає посаду голови Департаменту урядової ефективності та навіть присутній в Овальному кабінеті, коли Трамп підписує законопроєкти. Однак його постать викликає суперечки, і він став зручною мішенню для демократів, які глузливо називають його "спів-президентом".

Також раніше Трамп заявив, що не проти, якщо мільярдер Ілон Маск вирішить купити китайську платформу TikTok.

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