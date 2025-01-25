Сьюзі Вайлс не допустила, щоб Ілон Маск був занадто близько до президента США.

Глава адміністрації президента США Дональда Трампа Сьюзі Вайлс різко розкритикувала мільярдера Ілона Маска, якого ще називають "першим другом" президента, і відмовила йому в наданні кабінету в Західному крилі Білого дому. Хоча він, як повідомляється, обіймає посаду голови Департаменту урядової ефективності та навіть присутній в Овальному кабінеті, коли Трамп підписує законопроєкти.

Однак його фігура викликає суперечки, і він став зручною мішенню для демократів, які глузливо називають його "спів-президентом", пише Daily Mail.

67-річна Вайлс здобула свою "першу перемогу" ще в перший день президентства Трампа, домігшись того, щоб Маску не виділили робочого місця в Західному крилі. Маск наполягав на виділенні йому власного кабінету лише за кілька метрів від Овального кабінету, але його команда DOGE базуватиметься в будівлі Ейзенхауера, яка розташована через дорогу від Білого дому.

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Керівник DOGE також звітуватиме перед Вайлс, що підкреслює її контроль над Білим домом.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп не проти купівлі TikTok Ілоном Маском. При цьому президент США назвав умову для цієї угоди. "Я буду підтримувати його, якщо він захоче купити платформу", - сказав Трамп.

Крім того, між Маском і Олафом Шольцом виник скандал після того, як мільярдер зробив скандальний жест на інавгурації Трампа. Шольц заявив, що в Німеччині не підтримують праві екстремістські позиції.

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