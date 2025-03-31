Представник Радбезу згадав ядерні комплекси "Ярс" і "Сармат"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує застосуванням зброї, зокрема ядерної, європейським лідерам, які не згодні з агресивною політикою Кремля.

Зокрема у своєму Telegram-каналі експрезидент заявив, що "значна частина" європейських політиків "захворіла на русоманію в гострій формі". При цьому він згадав голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентів Франції та Фінляндії Еммануеля Макрона і Александра Стубба. Також Медведєв у властивій йому манері вибухнув образами на адресу президента України Володимира Зеленського та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який уже кілька років перебуває у в'язниці.

При цьому Медведєв пригрозив зброєю, зокрема ядерною. Зокрема перерахував ракети "Калібр", "Онікс", "Іскандер", комплекс "Орєшник". Крім того, представник Кремля згадав стратегічний ракетний комплекс із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою "Ярс" і систему шахтного базування п'ятого покоління з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат".

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"В особливо серйозних випадках можливе застосування ядерних нейролептиків типу "Ярса" і "Сармата", - заявив путініст.

Так, він зухвало відреагував на ініціативу відправити миротворців в Україну після припинення бойових дій. На думку Медведєва, присутність в Україні іноземного миротворчого контингенту з країн НАТО означатиме війну з Альянсом.

При цьому, він у цинічній формі порадив президенту США Емманюелю Макрону і прем'єр-міністру Великобританії Кіру Стармеру порадитися з американським президентом Дональдом Трампом.

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