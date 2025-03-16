Заступник голови Радбезу РФ заявив, що миротворці в Україні "повинні бути з країн, які не входять до НАТО".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв зухвало відреагував на ініціативу європейських країн відправити миротворчі війська в Україну після припинення бойових дій. Відповідний його допис з’явився в соціальній мережі Х.

Він, зокрема, наголосив, що "миротворці повинні бути з країн, які не входять до НАТО", мовляв, інакше це означатиме війну з Альянсом.

Також він у цинічній формі порадив президенту США Еммануелю Макрону та прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру порадитися щодо цього із президентом США Дональдом Трампом.

Відео дня

"Макрон і Стармер вдають із себе дурнів. Їм раз за разом пояснюють, що миротворці повинні бути з країн, які не входять до НАТО. Ні, вони все одно хочуть відправити десятки тисяч - скажіть прямо, що ви прагнете надавати військову допомогу неонацистам у Києві. А це означає війну з НАТО. Порадьтеся з Трампом, покидьки", - написав Медведєв.

Миротворці в Україні: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили "всіма доступними засобами" на введення миротворців в Україну. У Кремлі заявили, що такий крок буде розцінений як пряме втручання країн, які підуть на цей крок, у "конфлікт".

Водночас Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна - суверенна країна, тому, якщо вона попросить союзні країни розмістити на її території миротворчий контингент, не Росія має вирішувати, погоджуватися їм чи ні. Він зазначив, що це рішення залишається незмінним: європейці не питатимуть дозволу в кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Також високопоставлений дипломат у відставці лорд Пітер Рікеттс висловив думку, що ідея відправки європейських миротворців в Україну є значним ризиком без участі США. Він підкреслив, що "чавунна американська гарантія" була б найкращим способом уникнути будь-яких потенційних бойових дій у майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: