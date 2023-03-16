За замах він пропонував винагороду у 15 млн доларів.

Італійська розвідка попередила уряд країни про можливе планування замаху на міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. За цим може стояти Кремль.

Як пише італійська газета Il Foglio, замах замовив екс-президент Росії Дмитро Медведєв за винагороду у 15 млн доларів. Італійську розвідку занепокоїли заяви Медведєва, який назвав Крозетто "рідкісним дурнем". Так російський політик відреагував на заяву Крозетто про те, що в разі входження танків РФ до Києва почалась би Третя світова війна.

Зазначається, що оскільки нині Мєдвєдєв перебуває на посаді заступника секретаря Ради безпеки Росії та наближений до російського диктатора Владіміра Путіна, він має вплив на ухвалення рішень.

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Видання повідомляє, що італійські спеслужби перехопили "замовлення" експрезидента РФ на замах на міністра оборони за 15 мільйонів доларів. Він нібито був адресований ПВК "Вагнер", яка належить Євгену Пригожину. При цьому, це прохання Медвєдєва було зроблене ще до заяв міністра оборони Італії, у яких він звинуватив ПВК "Вагнер" в розпалюванні міграційної кризи в Європі.

Замахи на державних діячів

За майже сім років на чинного голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова було здійснено щонайменше 10 замахів. Спроби його вбити почалися ще у 2016 році.

Водночас президент України Володимир Зеленський за час повномасштабної війни Росії проти України пережив уже понад 12 спроб замаху. Деякі з них не вдалися завдяки інформації від американської розвідки.

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