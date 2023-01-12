Мер угорської столиці розповів співвітчизникам, чому Україна має перемогти.

Україна має перемогти у війні з Росією, тому що це битва добра зі злом, а не війна двох держав. Про це заявив мер Будапешта Гергей Корачонь після візиту в Україну.

Мер угорської столиці відвідав військовий госпіталь і дитячу лікарню в Києві, а також побував на місцях військових злочинів росіян в Бучі.

"Якщо хтось втратив моральний компас і не може побачити різниці між жертвою і агресором, якщо хтось забув, що пережили угорці в ХХ столітті - раджу приїхати сюди, в Бучу і в Київ, і подивитися в очі тих, хто вижив. Тоді буде ясно, що в цій війні не просто дві країни воюють між собою, а зла сила намагається окупувати іншу країну", – заявив він у відеозверненні.

Відео дня

Корачонь зазначив, що моральним обов'язком Угорщини є не тільки підтримка українців. На його думку, угорці повинні думати про те, яка країна може стати наступною жертвою агресії.

"Ця війна повинна закінчитися тільки перемогою України і висновками з таких жахливих військових злочинів, як наприклад в Бучі", – заявив мер Будапешта.

Війна в Україні - позиція Угорщини

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Угорщина почала приймати українських біженців та надавати гуманітарну допомогу Україні. Водночас влада країни відмовилася допомагати зброєю і заборонила транзит зброї для України по своїй території.

Угорщина приєдналася до всіх пакетів загальноєвропейських санкцій проти Росії, проте перед ухваленням кожного такого пакету Угорщина торгувалася і вимагала для себе поступок і поблажок.

Угорщина погодилася підтримати прагнення України до ЄС, але принципово блокує співпрацю України з НАТО.

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