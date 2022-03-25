Будапешт не відмовлятиметься від російської нафти та газу.

Уряд Угорщини відмовився від постачання зброї для України через свою територію і відмови від російських нафти та газу. Рішення прийняв нібито заради безпеки угорського народу.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у Facebook.

"Вчора на саміті прем'єр-міністрів ЄС президент України Володимир Зеленський повторив дві відомі вимоги: дозволити постачання зброї через нашу країну і разом з тим припинити закупівлю природного газу і нафти в Росії. Ми розуміємо, що для президента України Український народ є найважливішим, але для нас безпека Угорщини та угорського народу є першочерговою", - йдеться в повідомленні.

При цьому Сійярто заявив, що угорський уряд зробить все, щоб не потрапити у війну

"Тому ми не дозволимо постачання зброї через нашу територію. Ці вантажі були б військовою метою, яку потрібно знищити, і ми не хочемо ризикувати життям і безпекою угорського народу. Водночас ми також будемо перешкоджати угорському народу заплатити ціну війни", - пояснив свою позицію глава угорського МЗС.

Крім того, він заявив, що Будапешт не буде надаватися від російської нафти і газу.

"Припинення постачання природного газу та нафти з Росії унеможливить постачання Угорщини енергоносіїв, і водночас призведе до різкого зростання накладних витрат. Тому ми досі не підтримуємо розширення санкцій на енергопостачання. Ми повинні триматися якомога далі від цієї війни!"- підсумував дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Угорщина не підтримує створення безпольотної зони над Україною, оскільки це нібито може призвести до бойових дій у повітрі. Також Будапешт виступає проти введення миротворців в Україну через ризики початку сухопутної війни.

У свою чергу президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з приводу підтримки України та закликав нарешті визначитися, кого підтримує Будапешт.

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