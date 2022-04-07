Голова МЗС Угорщини додав, що країна отримала з Росії першу партію ядерного палива для своєї АЕС "Пакш".

Угорщина відкидає будь-які санкції щодо російських нафти, газу та ядерної енергетики. Це буде "червоною лінією" для Будапешта.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає Reuters.

Він також повідомив, що Угорщина отримала з Росії першу партію ядерного палива для своєї АЕС "Пакш" повітряним транспортом після того, як війна в Україні унеможливила перевезення залізницею.

"Паливо (для заводу в Пакшу) завжди надходило з Росії залізницею через Україну, на жаль... це вже неможливо, тому нам довелося шукати альтернативний спосіб доставки", - сказав Сійярто.

За його словами, партія ядерного палива була доставлена до Угорщини через повітряний простір Білорусі, Польщі та Словаччини за згодою всіх трьох країн, оскільки ядерна енергетика не підпадає під жодні санкції Європейського Союзу.

Як зазначає Reuters, Угорщина хоче розширити свою 2-гігаватну атомну електростанцію "Пакш", побудовану Росією, двома реакторами ВВЕР російського виробництва, кожен потужністю 1,2 гігавата.

Проект, відданий у 2014 році без тендеру атомному гіганту "Росатому", часто називали ознакою теплих зв’язків між прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Угорщина не підтримує закриття неба над Україною, відмовляється надавати територію для транзиту військової допомоги Україні і виступила проти нафтового ембарго проти Росії.

Роками уряд Орбана стримано реагував на розв'язану агресію Росії проти України, підтримуючи тісні контакти з Кремлем.

Низка країн ЄС вже засудили позицію Будапешта. Так, президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Орбана у тому, що той зробив економіку країни практично залежною від Росії. А міністр оборони Чехії Яна Чернохова саботувала саміт голів оборонних відомств Вишеградської групи.

Друг Путіна, прем’єр Угорщини Віктор Орбан у неділю, 3 квітня, здобув перемогу на виборах. Його партія Fidesz, за даними підрахунку понад 98% бюлетенів, набрала 53,1% голосів. Під час своєї промови перед виборцями він назвав українського президента Володимира Зеленського своїм політичним противником.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив 6 квітня, що викликав посла України. Міністра обурили натяки української влади у тісних зв’язках з Росією.

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