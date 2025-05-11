Іноземні сили зможуть діяти як друга лінія оборони.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає розгортання миротворчих військ на території України після завершення активної фази бойових дій, однак натякнув, що їхня кількість буде дуже обмеженою.

В інтерв'ю Le Parisien він підкреслив, що присутність іноземних військових допоможе стабілізувати ситуацію в регіоні, однак "авторитет не залежить від кількості".

"Сьогодні найбільша армія в Європі - це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне - це наявність військ в Україні", - заявив Макрон.

Відео дня

Він заявив, що мова може йти про відправку дуже невеликої кількості військових.

"Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч", - заявив він.

За його словами, іноземні сили зможуть діяти як друга лінія оборони - в повітрі або на стратегічних ділянках далеко від лінії фронту.

"Мова йде не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони, в повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Перш за все, ми хочемо продемонструвати солідарність", - пояснив Макрон.

Він також повідомив, що консультації з цього питання між європейськими партнерами тривають.

Миротворці в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до закінчення війни відправляти в Україну миротворців ніхто не буде, хоча серед "коаліції рішучих" є "гарячі голови".

За його словами, розглядається два варіанти розміщення миротворчого контингенту в Україні - великі сили і маленькі сили. Перший варіант буде потрібен, якщо США так і не зважаться дати миротворцям власні гарантії.

Раніше The Times писало, що Європі буде важко зібрати навіть 25 000 військовослужбовців для участі в "силах стримування" в Україні, оскільки її війська недоукомплектовані та недостатньо фінансуються.

Вас також можуть зацікавити новини: