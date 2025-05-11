Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає розгортання миротворчих військ на території України після завершення активної фази бойових дій, однак натякнув, що їхня кількість буде дуже обмеженою.
В інтерв'ю Le Parisien він підкреслив, що присутність іноземних військових допоможе стабілізувати ситуацію в регіоні, однак "авторитет не залежить від кількості".
"Сьогодні найбільша армія в Європі - це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне - це наявність військ в Україні", - заявив Макрон.
Він заявив, що мова може йти про відправку дуже невеликої кількості військових.
"Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч", - заявив він.
За його словами, іноземні сили зможуть діяти як друга лінія оборони - в повітрі або на стратегічних ділянках далеко від лінії фронту.
"Мова йде не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони, в повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Перш за все, ми хочемо продемонструвати солідарність", - пояснив Макрон.
Він також повідомив, що консультації з цього питання між європейськими партнерами тривають.
Миротворці в Україні
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до закінчення війни відправляти в Україну миротворців ніхто не буде, хоча серед "коаліції рішучих" є "гарячі голови".
За його словами, розглядається два варіанти розміщення миротворчого контингенту в Україні - великі сили і маленькі сили. Перший варіант буде потрібен, якщо США так і не зважаться дати миротворцям власні гарантії.
Раніше The Times писало, що Європі буде важко зібрати навіть 25 000 військовослужбовців для участі в "силах стримування" в Україні, оскільки її війська недоукомплектовані та недостатньо фінансуються.