Петр Павел вважає, що знадобиться цілий комплекс гарантій безпеки для України.

Чехія наразі не готова публічно говорити про відправку своїх військ в Україну в ролі миротворчого контингенту. Про це заявив президент країни Петер Павел на спільній прес-конференції з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Що стосується розміщення миротворчих сил на території України, поки що ми не можемо про це говорити, оскільки не укладена мирна угода. Про мандат важко сказати щось конкретно. Це будуть приймати рішення окремі держави, кого і в якій кількості вони будуть надсилати", - сказав він.

Павел додав, що Україна, як суверенна держава, теж має дати свою згоду на розміщення будь-яких іноземних сил на своїй території.

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Загалом Павел вважає, що "комбінація політичних, економічних та військових гарантій" може бути достатньою для повоєнної безпеки України.

"Ми зараз говорили про гарантії, які ми можемо отримати, - або політичні гарантії, або комбіновані. Наразі не обговорюється конкретно, які війська будуть розміщені в Україні", - зазначив він.

Миротворці в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до закінчення війни відправляти в Україну миротворців ніхто не буде, хоча серед "коаліції рішучих" є "гарячі голови". За його словами, розглядається два варіанти розміщення миротворчого контингенту в Україні – великі сили та маленькі сили. Перший варіант буде потрібен, якщо США так і не наважаться дати миротворцям власні гарантії.

Тим часом Велика Британія, яка разом із Францією першою запропонувала ідею миротворців, дала задню і почала шукати виправдання, чому відправка миротворців вже є неможливою.

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