Президент США Дональд Трамп продовжує чинити тиск на Україну, щоб та поступилася Росії окупованими територіями для закінчення повномасштабної війни. Паралельно США погрожують вийти з переговорного процесу, якщо угода раптом виявиться занадто важкою.
Це викликає тривогу в Європі, де починають замислюватися, як заповнити можливу прогалину в підтримці України, пише The Associated Press.
Чи зможе Україна воювати без підтримки США
Дипломати та експерти розглядають різні сценарії на випадок, якщо США відмовляться від підтримки України. Серед них - припинення прямої допомоги Україні при збереженні можливості передачі американської розвідки і зброї через європейські країни, або повна заборона на експорт будь-яких американських технологій, включно з компонентами і програмним забезпеченням у європейському озброєнні.
Відмова США від військової підтримки може створити серйозні труднощі для Європи, вважають аналітики. Здатність Києва продовжувати боротьбу залежатиме від політичної волі Європи і від того, наскільки швидко вдасться компенсувати американську прогалину. "Якби це було легко, Європа вже б діяла без Америки", - сказав один європейський дипломат на умовах анонімності.
Звідки взяти гроші
З моменту вступу Трампа на посаду жоден новий пакет допомоги Україні від США не було схвалено, хоча європейські країни в сукупності вже надали більше допомоги, ніж Вашингтон.
ЗМІ пише, що Європа надала близько $157 млрд - на $26 млрд більше, ніж США. Однак у військовій допомозі Америка все ще випереджає європейців. При цьому способи знайти кошти існують, включно з конфіскацією заморожених російських активів.
Чи можна замінити американські системи озброєння
Тільки у квітні внаслідок російських ракетних ударів загинули щонайменше 57 українців. Повідомляється, що без американських систем ППО Patriot втрати від російських атак були б "неминуче" вищими.
Франція та Італія надали Україні систему ППО Aster SAMP/T, але, за словами старшого наукового співробітника з військової авіації в Міжнародному інституті стратегічних досліджень у Лондоні Дугласа Баррі, "питання не в якості, а в кількості" - США мають значно більші виробничі потужності та запаси.
Експерти наголошують: з огляду на різкість і непередбачуваність зовнішньої політики Трампа, не можна виключати жоден сценарій, що стосується США. Найгірший варіант - заборона на експорт американської зброї та технологій в Україну. Це завадить європейським країнам, таким як Німеччина, передавати Києву навіть те озброєння, що містить американські компоненти. Такий крок серйозно послабить здатність Європи підтримувати Україну і радикально змінить відносини США з союзниками.
"Одна справа, якщо США перестають бути союзником. Інша - якщо вони стають противником", - зазначив спецрадник Фонду стратегічних досліджень у Парижі Франсуа Есбур.
Чи зруйнується Україна без підтримки США
Навіть якщо Трамп відмовиться від підтримки України, або якщо Київ відкине його умови і продовжить боротьбу за підтримки Європи, це не обов'язково призведе до "краху України". Однак, за словами Есбура, жертв майже напевно стане більше - особливо якщо США відмовляться від надання систем ППО та обміну розвідданими.
Це означає, що Європа повинна більше інвестувати в оборону, координувати зусилля з нарощування виробництва озброєнь і зміцнювати довіру для обміну розвідкою.
"Мова йде не про наступні два місяці або два роки. Йдеться про наступні два десятиліття", - підсумував експерт Томас Гомар.
Інші новини про підтримку України
Раніше УНІАН повідомляв, що США скоротили підтримку України в кібербезпеці. Контракти з десятками фахівців, які надавали технічну допомогу з кібербезпеки на сотнях об'єктів у всій Україні, було скасовано або припинено.
Крім того, держсекретар США заявив, що США витратили вже занадто багато часу і коштів на підтримку України. "Ця війна не має військового рішення... У жодної зі сторін немає стратегічного потенціалу", - сказав він.