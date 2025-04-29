Розглядаються кілька варіантів майбутнього, але експерти наголошують, що діяти потрібно вже зараз.

Президент США Дональд Трамп продовжує чинити тиск на Україну, щоб та поступилася Росії окупованими територіями для закінчення повномасштабної війни. Паралельно США погрожують вийти з переговорного процесу, якщо угода раптом виявиться занадто важкою.

Це викликає тривогу в Європі, де починають замислюватися, як заповнити можливу прогалину в підтримці України, пише The Associated Press.

Чи зможе Україна воювати без підтримки США

Дипломати та експерти розглядають різні сценарії на випадок, якщо США відмовляться від підтримки України. Серед них - припинення прямої допомоги Україні при збереженні можливості передачі американської розвідки і зброї через європейські країни, або повна заборона на експорт будь-яких американських технологій, включно з компонентами і програмним забезпеченням у європейському озброєнні.

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Відмова США від військової підтримки може створити серйозні труднощі для Європи, вважають аналітики. Здатність Києва продовжувати боротьбу залежатиме від політичної волі Європи і від того, наскільки швидко вдасться компенсувати американську прогалину. "Якби це було легко, Європа вже б діяла без Америки", - сказав один європейський дипломат на умовах анонімності.

Звідки взяти гроші

З моменту вступу Трампа на посаду жоден новий пакет допомоги Україні від США не було схвалено, хоча європейські країни в сукупності вже надали більше допомоги, ніж Вашингтон.

ЗМІ пише, що Європа надала близько $157 млрд - на $26 млрд більше, ніж США. Однак у військовій допомозі Америка все ще випереджає європейців. При цьому способи знайти кошти існують, включно з конфіскацією заморожених російських активів.

Чи можна замінити американські системи озброєння

Тільки у квітні внаслідок російських ракетних ударів загинули щонайменше 57 українців. Повідомляється, що без американських систем ППО Patriot втрати від російських атак були б "неминуче" вищими.

Франція та Італія надали Україні систему ППО Aster SAMP/T, але, за словами старшого наукового співробітника з військової авіації в Міжнародному інституті стратегічних досліджень у Лондоні Дугласа Баррі, "питання не в якості, а в кількості" - США мають значно більші виробничі потужності та запаси.

Експерти наголошують: з огляду на різкість і непередбачуваність зовнішньої політики Трампа, не можна виключати жоден сценарій, що стосується США. Найгірший варіант - заборона на експорт американської зброї та технологій в Україну. Це завадить європейським країнам, таким як Німеччина, передавати Києву навіть те озброєння, що містить американські компоненти. Такий крок серйозно послабить здатність Європи підтримувати Україну і радикально змінить відносини США з союзниками.

"Одна справа, якщо США перестають бути союзником. Інша - якщо вони стають противником", - зазначив спецрадник Фонду стратегічних досліджень у Парижі Франсуа Есбур.

Чи зруйнується Україна без підтримки США

Навіть якщо Трамп відмовиться від підтримки України, або якщо Київ відкине його умови і продовжить боротьбу за підтримки Європи, це не обов'язково призведе до "краху України". Однак, за словами Есбура, жертв майже напевно стане більше - особливо якщо США відмовляться від надання систем ППО та обміну розвідданими.

Це означає, що Європа повинна більше інвестувати в оборону, координувати зусилля з нарощування виробництва озброєнь і зміцнювати довіру для обміну розвідкою.

"Мова йде не про наступні два місяці або два роки. Йдеться про наступні два десятиліття", - підсумував експерт Томас Гомар.

Інші новини про підтримку України

Раніше УНІАН повідомляв, що США скоротили підтримку України в кібербезпеці. Контракти з десятками фахівців, які надавали технічну допомогу з кібербезпеки на сотнях об'єктів у всій Україні, було скасовано або припинено.

Крім того, держсекретар США заявив, що США витратили вже занадто багато часу і коштів на підтримку України. "Ця війна не має військового рішення... У жодної зі сторін немає стратегічного потенціалу", - сказав він.

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