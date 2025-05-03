Він наголосив, що миротворча місія можлива лише після завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відправка миротворців в Україну можлива лише після завершення війни і назвав два можливих сценарії їх розміщення.

"Все це буде в момент закінчення війни. Ви ж розумієте, просто свої війська направити в Україну для того, щоб їх втягнули у військові дії - ніхто ризикувати не буде ", - зазначив президент під час спілкування з журналістами.

Водночас він зауважив, що серед "коаліції рішучих" є "гарячі голови", готові відправити свої військові контингенти до України.

Відео дня

Також Зеленський розповів, що розглядається два варіанти розміщення миротворчого контингенту в Україні.

"Це контингент в серйозній кількості, або це контингент, який в меншій кількості, показує присутність.", - пояснив президент.

Він додав, що більша кількість військових знадобиться тоді, коли немає "американського бекстопу" - гарантій безпеки з боку США.

Інший підхід полягає у залученні меншої кількості миротворців, але з підключенням гарантії на кшталт п'ятої статті НАТО, суть якої полягає у тому, що напад на одну країну є нападом на усі країни-члени НАТО.

Миротворці в Україні - новини

Раніше в The Telegraph писали, що в Британії побоюються, що Росія може переслідувати західних миротворців в Україні в судах з прав людини. Джеймс Картлідж, тіньовий міністр оборони, закликав міністра оборони Британії Джона Хілі розглянути відступ від Європейської конвенції про права людини для миротворчих військ.

Крім того, The Times писало, що Європі буде важко зібрати 25 000 військовослужбовців для участі в "силах стримування" в Україні, оскільки її війська недоукомплектовані та недостатньо фінансуються.

Вас також можуть зацікавити новини: